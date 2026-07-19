İran ve Irak dışişleri bakanlarından kritik görüşme: ABD'nin ihlalleri masada

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'a yönelik ABD saldırıları, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Taraflar, bölgesel barışın korunması ve gerginliğin tırmanmaması için istişarelerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki bakan, bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

ABD SALDIRILARI GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, İran'a yönelik ABD saldırıları, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İRAN-IRAK İLİŞKİLERİNE VURGU YAPTI

Erakçi, görüşme sırasında İran ile Irak arasındaki tarihsel ve stratejik ilişkinin önemine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin kişisel ve gayriresmi açıklamalardan etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar, bölgesel barışın korunması ve gerginliğin şiddetlenmemesi için istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı. (AA)