İran ve ABD arasında yeni mutabakat iddiası: Bloke varlıklar ve Hürmüz Boğazı masada

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda hazırlandığı belirtilen 14 maddelik bir mutabakat zaptının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İran tarafından halen inceleme aşamasında olan gayriresmi belgeye göre taslak, İran'ın bloke edilen varlıklarına erişimini ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği kurallarını kapsıyor.

12 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞA ERİŞİM TAAHHÜDÜ

İran basınına yansıyan haberlere göre, olası mutabakat çerçevesinde ABD yönetimi finansal bir adım atıyor. Paylaşılan belgede, ABD'nin İran'a ait bloke edilmiş varlıkların 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞ KURALLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

Yayımlanan gayriresmi metnin dikkat çekici kısımlarından birini, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden düzenlenmesi oluşturuyor. Metne göre boğaz geçişlerine yönelik öne çıkan şartlar; boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda İran münhasır yetkiye sahip olacak, yükü tehdit olarak kabul edilen gemilerin belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek, nihai işletmecisi İran'a düşman olarak nitelendirilen herhangi bir gemi, ticari gemi statüsünde tanınmayacak şeklinde.

Haberde, paylaşılan mutabakat metninin şu an için "resmi olmayan belge" niteliği taşıdığı ve sürecin henüz İran tarafının inceleme aşamasında olduğu vurgulandı. (AA)