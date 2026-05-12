İran savaşı market raflarını soldurdu: Ünlü cips markasından 'ambalaj' hamlesi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından derinleşen enerji ve hammadde krizi, şimdi de market raflarındaki ürünlerin görünümünü değiştirmeye başladı.

Japonya merkezli gıda devi Calbee, artan maliyetler ve ambalaj baskısında kullanılan hammaddelere erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle 14 ürününde siyah beyaz ambalaj kullanımına geçeceğini açıkladı.

Şirketin yeni ambalajlı ürünleri 25 Mayıs’tan itibaren sevk edeceği belirtildi.

Calbee yetkilileri, hammaddelerdeki dalgalanmanın temel nedeninin “Orta Doğu’daki gerilimler” olduğunu vurgularken, benzer sorunların Japonya’daki birçok gıda ve içecek üreticisini de etkilediği kaydedildi.

Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata ise gelecekte renkli ambalajların sürdürülebilirliğinin zorlaşabileceğini belirterek, daha sade tasarımların yaygınlaşabileceğine dikkat çekti.