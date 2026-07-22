İran savaşı ABD hazinesinde kriz yarattı: Operasyonun dev maliyeti ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Hegseth, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların maliyetine ilişkin güncel bir değerlendirme yaptı.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH MALİYETİ AÇIKLADI

Bakan, bugüne kadar savaş için harcanan toplam tutarın 37,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Ayrıca Hegseth, mevcut bütçenin yeterli olmadığını ve Kongre'nin ek bir finansman paketini onaylamaması durumunda, ordunun eğitim faaliyetlerinde önemli kesintilere gitmek zorunda kalacağını belirtti. Savunma Bakanı, bu durumun askeri hazırlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda senatörleri uyardı.

ABD-İRAN SAVAŞI

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmış, İran'ın, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme yapmasıyla devam etmesinin ardından müzakere süreci ve geçici bir ateşkesle sonuçlanmıştı. Taraflar arasında bu kapsamda İslamabad Mutabakatı imzalanmış ancak pürüzlerin giderilememesi nedeniyle ABD saldırganlığıyla ateşkes bozulmuştu. Savaşın tekrar başlamasıyla ABD ve İran karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Savaşa henüz yeniden dahil olmayan İsrail yönetiminden ise savaşa potansiyel katılıma işaret eden açıklamalar yapılıyor.