İran saldırısı sonrası İsrail'den Gazze kararı! Tüm kapılar kapatıldı

İsrail yönetimi, İran ile tırmanan gerilimin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik yeni güvenlik tedbirlerini devreye soktu. İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda Gazze'ye açılan tüm geçiş noktalarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Alınan karar kapsamında Gazze'nin dış dünyaya açılan en önemli geçiş noktalarından Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarında faaliyetler durduruldu. Yetkililer, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

AÇILIŞ TARİHİ VERİLMEDİ

İsrail tarafı kararın, İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarının ardından yürürlüğe konulan geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin bir parçası olduğunu belirtirken, kapatmaların ne kadar süreceğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Sınır kapılarının kapanması, bölgeye yönelik insani yardım ve lojistik sevkiyatların geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Gelişmelerin sahadaki güvenlik durumuna göre yeniden değerlendirileceği ifade edildi. (DHA)