İran masaya yeni şartlarla döndü! Trump’ı öfkelendirecek teklif ortaya çıktı

İran ile ABD arasındaki diplomatik gerilim yeni bir müzakere iddiasıyla yeniden alevlendi. Bölgedeki tansiyon sürerken, Pakistan üzerinden yürütülen arabuluculuk girişimlerinin yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya ve Al Hadath kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Tahran yönetiminin hazırladığı revize bir barış çerçevesi, pazar gecesi Pakistanlı yetkililer aracılığıyla Washington’a ulaştırıldı. Taslağın, savaşın sona erdirilmesi ve taraflar arasında güven artırıcı adımların atılması hedefi taşıdığı ileri sürüldü.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM RUSYA'YA MI GİDİYOR?

Sızan içeriklere göre İran, daha önce gündemde olan askeri tazminat taleplerinden geri adım atarak ekonomik kolaylıklar ve çok taraflı uluslararası garanti mekanizmaları talep etti. Bu değişiklik, müzakere sürecinde önemli bir esneklik olarak yorumlandı.

Taslakta dikkat çeken bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakerelerin nükleer dosyadan ayrılması ve ileri bir tarihe bırakılması önerisi oldu. Ayrıca İran’ın, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ABD yerine şartlı olarak Rusya’ya transfer edilmesini gündeme getirdiği iddia edildi.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR KONUSU MASADA

Öte yandan Washington’un önceki tekliflerinde İran’ın dondurulmuş varlıklarının sınırlı bir bölümünün serbest bırakılması ve uranyumun ABD’ye taşınması gibi şartlar yer alıyordu. Yeni taslakta ise bu denklemin önemli ölçüde değiştiği ifade edildi.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington’ın son önerilere dair ilettiği notlara yanıt verildiğini doğrularken, sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump cephesinde ise yeni iddiaların nasıl bir karşılık bulacağı belirsizliğini koruyor. Özellikle nükleer zenginleştirme ve güvenlik garantileri konusundaki sert tutumun, sürecin en kritik başlıkları arasında yer aldığı değerlendirildi.

PAKİSTAN MÜZAKERELERE İYİMSER BAKIYOR

Arabuluculuk rolünü üstlenen Pakistan yönetimi ise görüşmelerin yeni bir tura taşınabileceği konusunda iyimser. İslamabad yönetimi, tarafların aynı masada yeniden buluşması için diplomatik temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak edilirken, sızan taslak hem Washington hem de Tahran hattında yeni bir pazarlık döneminin habercisi olarak değerlendirildi.