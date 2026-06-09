"İran karşısında yalnız kalacaksın" Netanyahu'yu Trump'ın tehdidi mi durdurdu?

İran ve İsrail arasında günlerdir devam eden gerilimin ardından dikkat çeken açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'la yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin perde arkasını anlattı.

"DİKKATLİ OL YOKSA..."

Trump, Netanyahu'ya İran'a yönelik adımlar konusunda son derece dikkatli davranması gerektiğini söylediğini belirterek, "Kendisine çok dikkatli olması gerektiğini ifade ettim. Aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim" dedi.

ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarından kısa süre önce haberdar edildiğini de açıklarken, saldırı planını son aşamada öğrendiğini ancak buna rağmen operasyonun kapsamının sınırlandırılmasında rol oynadığını savundu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DEVREYE GİRDİ

Trump'ın açıklamalarına göre, ABD ile İran arasında yürütülen arabuluculuk girişimlerinde yer alan beş bölge ülkesi de İsrail'in saldırılarının durdurulması için Washington üzerinde yoğun baskı kurdu. Trump ayrıca İranlı yetkililerin sabah saatlerinde ABD yönetimiyle temasa geçtiğini ileri sürdü.

"BEN İKNA ETTİM"

Trump, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini bildirdiğini ve karşılıklı operasyonların sona erdirilmesini talep ettiğini öne sürdü. Bu mesajın ardından Netanyahu ile yeniden görüştüğünü belirten ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.

Washington ile Tahran arasında kapsamlı bir uzlaşma ihtimalinin hâlâ masada olduğunu dile getiren Trump, İran yönetiminin de böyle bir anlaşmaya sıcak baktığını savundu.

LÜBNAN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail basınında yer alan haberlerde ise Netanyahu'nun Trump'ın talebi doğrultusunda İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiği, ancak Lübnan'a yönelik operasyonların aynı şekilde devam edeceği öne sürüldü.

Öte yandan bölgede tansiyon dün de yüksek seyretmişti. İsrail ordusu, daha önce ilan edilen ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer bu saldırıya sert tepki göstererek karşılık vereceklerini duyurdu. (AA)