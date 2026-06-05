"İran işi bitince..." Trump'tan Küba'ya açık tehdit!

ABD ile Küba arasındaki siyasi gerilim, Başkan Donald Trump'ın son açıklamaları ve Washington yönetiminin yeni yaptırım kararlarıyla yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

"BİZDEN YARDIM BEKLİYORLAR"

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Küba'daki mevcut yönetimin ciddi bir kriz içinde olduğunu öne sürerek, adadaki halkın ABD'den yardım beklediğini savundu. ABD Başkanı, İran'a ilişkin sürecin ardından Küba meselesine odaklanacaklarını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Küba'nın ekonomik ve siyasi açıdan zor durumda olduğunu ileri süren Trump, Havana yönetiminin ayakta kalmakta zorlandığını iddia etti. ABD Başkanı'nın, "İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba'yla ilgileneceğiz" şeklindeki sözleri, Washington'ın ada ülkesine yönelik politikalarına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLERE YAPTIRIMLAR

Trump'ın açıklamalarının hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel başta olmak üzere üst düzey isimlere yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Yaptırım listesine Diaz-Canel'in eşi ve üvey oğlunun yanı sıra eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun ailesinden bazı isimlerin de dahil edildiği açıklandı.

Washington yönetimi ayrıca Küba Savunma Bakanlığı, Halklarla Dostluk Enstitüsü, Amistur Küba ve Devrimi Savunma Komiteleri gibi kurumları da yaptırım kapsamına aldı. Karar doğrultusunda yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı bildirildi.

Trump yönetimi, yılın başında da Küba'ya petrol sağlayan ülkelerden gelen ürünlere ek gümrük vergileri uygulanmasını öngören bir kararname yayımlamıştı. Beyaz Saray, söz konusu adımların ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savundu.

KÜBA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Havana yönetimi ise Washington'ın politikalarına sert tepki gösterdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine yönelik baskıyı artırdığını ve olası bir askeri müdahaleyi meşrulaştıracak gerekçeler oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Diaz-Canel, böyle bir senaryonun yalnızca Küba'yı değil tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Son açıklamalar ve yaptırım kararları, uzun yıllardır inişli çıkışlı seyreden ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir gerilim döneminin kapısını aralayabilecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.