İran Hamaney'in sağlık durumunu ilk defa açıkladı: Saldırılarda yaralandığı iddiası vardı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı. İran'ın yarı resmi ISNA haber ajansının Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Hamaney'in 28 Şubat'ta gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı doğrulandı.

YARALANMA RESMEN DOĞRULANDI

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 56 yaşındaki Hamaney'in 28 Şubat günü bir hastaneye götürüldüğünü ve ameliyathaneye alındığını aktardı. Yetkili, yaralanmanın boyutuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yüz, kafa ve bacaklarda oluşan yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de ciddi bir tıbbi probleme yol açan bir durum söz konusu değildi."

YÜZEYSEL YARALAR, BİRKAÇ DİKİŞ

Yetkili, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yaralara birkaç dikiş atıldı. Doktorların hemen dikiş atmaya karar verdiği alanlardan biri bacağıydı."

HAMANEY KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMADI

Al Arabiya'nın aktardığına göre, Mücteba Hamaney 8 Mart'ta İran'ın dini lideri ilan edilmesinin ardından kamuoyu önüne çıkmadı. Lider, bu süreçte yalnızca yazılı açıklamalar yayımladı.