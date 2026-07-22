İran duyurdu: ABD, Hürmüz'ün kilit noktası Lark Adası'nı vurdu

İran medyası, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan stratejik Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İlk haberlerde adanın güney kesiminde patlamalar meydana geldiği ve saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı. İranlı yetkililer saldırının kapsamına ilişkin resmi can kaybı veya hasar bilançosu paylaşmazken, ABD tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİN KRİTİK NOKTA

Lark Adası, Hürmüz Boğazı'nın en kritik noktalarından birinde bulunuyor ve İran Devrim Muhafızları'nın deniz faaliyetleri açısından stratejik önem taşıyor. Son aylarda ABD ile İran arasında Hürmüz çevresindeki askeri hareketlilik artarken, ada daha önce de ABD-İsrail saldırılarıyla ilgili iddiaların merkezinde yer almıştı. Analistler, bölgede yaşanacak yeni bir çatışmanın uluslararası petrol sevkiyatı ve küresel enerji piyasaları üzerinde ciddi etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor.