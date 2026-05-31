"İran Cumhurbaşkanı istifa etti" iddiasına yalanlama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden istifa ettiği yönündeki iddialara Tahran'dan yalanlama geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak "söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak" nitelendirdi.

"İRAN CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETTİ" İDDİASI

Londra'dan yayın yapan ve İran rejimine muhalif tavrıyla bilinen Iran International, "Pezeşkiyan'ın İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'e istifasını sunan bir mektup gönderdiğini" iddia etmişti.

Iran International, haberinde "ismi açıklanmayan" bir yetkiliyi kaynak göstermişti. Buna göre; "Pezeşkiyan mektubunda Devrim Muhafızları'nın hükümetin büyük bir bölümünü fiilen ele geçirdiğini ve cumhurbaşkanı ile diğer üst düzey yetkililerin hayati karar alma süreçlerinden dışlandığını" ifade etmişti.