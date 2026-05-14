İran bombalar yağdırırken Netanyahu sessizce BAE'ye gitti!

İran ile İsrail arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüşürken, bölgedeki diplomasi trafiğine dair dikkat çekici bir gelişme ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşın devam ettiği günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü doğrulandı. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından “yeni bir dönemin kapısını araladığı” ifade edildi.

MOSSAD BAŞKANI DA ZİYARET ETTİ

Reuters’a konuşan kaynaklara göre kritik buluşma, Umman sınırına yakın El-Ayn kentinde yapıldı. Saatler süren görüşmede bölgesel güvenlik başlıklarının ve İran kaynaklı tehditlerin ele alındığı belirtildi.

İddiaya göre İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea da savaş sürecinde Emirlikler’e birden fazla ziyaret gerçekleştirdi. Bu temasların, İran’a yönelik askeri operasyonlar ve güvenlik koordinasyonu kapsamında yapıldığı öne sürüldü.

İRAN, BAE'Yİ SUÇLADI

Tahran yönetimi son dönemde BAE’yi ABD ve İsrail’le yakın ilişkiler kurmakla suçlarken, İran’ın saldırılarında Emirlikler’de bazı noktaların hedef alındığı da aktarılmıştı. Buna rağmen Abu Dabi yönetiminin Tel Aviv’le temaslarını sürdürmesi dikkat çekti.

2020’de imzalanan Abraham Anlaşmaları sonrasında İsrail’le ilişkilerini normalleştiren BAE, geçen süreçte Washington ve Tel Aviv’le stratejik bağlarını derinleştirdi. Uzmanlar, Emirlikler’in bu ilişkileri yalnızca diplomatik değil, ekonomik ve güvenlik açısından da kritik bir koz olarak gördüğünü belirtti.

Ancak Körfez’de büyüyen savaş riski, Dubai ve Abu Dabi gibi küresel finans merkezlerinin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini de artırıyor. Bölgedeki çatışmaların derinleşmesi halinde BAE’nin uzun süredir inşa ettiği “istikrar merkezi” imajının ciddi şekilde zarar görebileceği değerlendirildi.