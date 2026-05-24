İran basını duyurdu: Petrol yaptırımları askıya alınabilir, savaşın durması şartı masada

İran ile ABD arasında aylardır devam eden diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçilebileceği öne sürüldü. İran’a yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın yayımladığı kulis bilgilerine göre, iki ülke arasında hazırlanabilecek olası bir mutabakat zaptının detayları netleşmeye başladı.

Haberde, İran ekonomisinin en kritik gelir kaynaklarından biri olan petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik ABD yaptırımlarının, müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasının gündemde olduğu belirtildi. Söz konusu düzenlemenin, taraflar arasında güven artırıcı adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

ANA ŞARTLARDAN BİRİ LÜBNAN

İddialara göre hazırlanacak metinde yalnızca ekonomik başlıklar değil, bölgesel güvenlik konuları da önemli yer tutuyor. Özellikle Lübnan merkezli gerilimlerin sona erdirilmesine yönelik maddelerin taslağa dahil edildiği aktarıldı. Bu kapsamda İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasının da anlaşmanın temel şartlarından biri olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Taslakta yer aldığı belirtilen bir diğer kritik başlık ise ABD’nin bölgedeki askeri varlığı oldu. İran’a yakın bölgelerde konuşlu Amerikan güçlerinin geri çekilmesine ilişkin maddelerin de mutabakat zaptında yer aldığı iddia edildi.

TARAFLARDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Diplomatik kaynaklar, tarafların henüz nihai bir anlaşmaya ulaşmadığını ancak görüşmelerin son dönemde daha yoğun ve kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Özellikle enerji yaptırımlarında geçici esneme ihtimali, küresel petrol piyasaları açısından da dikkatle takip ediliyor.

Washington ve Tahran yönetimlerinden söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya atılan maddeler, tarafların yalnızca nükleer başlıkta değil, bölgesel güvenlik ve ekonomik yaptırımlar konusunda da daha geniş kapsamlı bir çerçeve üzerinde çalıştığı yorumlarına neden oldu.