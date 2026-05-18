İran basını duyurdu: ABD petrol yaptırımlarını askıya almayı kabul etti!

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin dikkat çekici bir iddia İran basınında yer aldı. Ülkenin yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan müzakere heyetine yakın bir kaynak, Washington’ın yeni müzakere metninde İran’a yönelik petrol yaptırımları konusunda önemli bir esneklik gösterdiğini öne sürdü.

Söz konusu iddiaya göre ABD, görüşmelerin sürdüğü dönem boyunca İran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımların “askıya alınmasını” kabul etti. Bu uygulamanın, yaptırımların tamamen kaldırılması anlamına gelmediği, yalnızca müzakere süreci boyunca geçici bir gevşeme niteliği taşıdığı ifade edildi.

İRAN KALICI YAPTIRIM KALDIRIMI TALEP EDİYOR

Kaynak, önceki ABD taslaklarında bu yönde bir ifadenin yer almadığını, yeni metinde ise özellikle petrol yaptırımları konusunda farklı bir yaklaşım benimsendiğini belirtti. Ancak Washington’ın bu adımının, kalıcı bir yaptırım kaldırımı değil, nihai anlaşmaya kadar geçerli olacak teknik bir düzenleme olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran tarafının ise müzakerelerde daha kapsamlı bir talep üzerinde ısrarcı olduğu bildirildi. Tahran yönetimi, yalnızca geçici bir askıya alma değil, İran’a yönelik tüm ekonomik yaptırımların tamamen kaldırılmasının anlaşmanın temel unsurlarından biri olması gerektiğini savunuyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ABD’nin yaptırımları yöneten Hazine Bakanlığına bağlı OFAC mekanizması üzerinden geçici bir “dondurma” seçeneğini gündeme getirdiği, ancak nihai mutabakata kadar bu adımın resmileşmesinin kesinleşmediği ifade edildi.

Taraflar arasındaki en kritik başlıklardan biri olan yaptırımlar meselesi, müzakere sürecinin geleceği açısından belirleyici olmaya devam ederken, ABD'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.