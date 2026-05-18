İran ABD'ye meydan okudu! "Asla boyun eğmeyeceğiz"

Tahran’da düzenlenen kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin hiçbir baskı karşısında geri adım atmayacağını belirterek hem dış politikaya hem de iç ekonomik tabloya dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"EN BÜYÜK TEHLİKE ÜLKE İÇİ AYRIŞMALAR"

Pezeşkiyan, İran’ın askeri ya da siyasi baskılarla yön değiştirmeye zorlanamayacağını ifade ederek, asıl tehlikenin toplum içindeki kırılmalar ve birlik zayıflaması olduğunu dile getirdi. Ülkenin dışarıdan gelen baskılara karşı dirençli olduğunu savunan İran lideri, “zor yoluyla sonuç alınamayacağını” söyledi.

Ancak Cumhurbaşkanı, sadece dış tehditlere değil, içerideki tartışma ve ayrışmalara da dikkat çekti. Toplumun bölünmesinin ülke için daha büyük bir risk oluşturabileceğini vurgulayan Pezeşkiyan, yönetimin bu nedenle hem siyasi hem de sosyal dengeleri koruması gerektiğini ifade etti.

MÜZAKERE MESAJI

Müzakere tartışmalarına da değinen İran lideri, diplomasinin tamamen reddedilmesinin gerçekçi olmadığını belirterek, “Sorunları çözmenin yolu yalnızca sloganlar değil, akılcı ve sahaya dayalı diplomasi” mesajını verdi. Ülkenin çıkarlarını korurken aynı zamanda uluslararası diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini savundu.

"ENERJİ TASARRUFU YAPILMALI"

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerinde ise enerji tüketimi ve üretim dengesizliğine dikkat çekti. İran’da elektrik ve doğal gaz kullanımının birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve özellikle yaz-kış dönemlerinde ciddi kesinti riskleri doğurabileceğini ifade etti.

Yakıt üretimi ve tüketimi arasındaki açığın da büyüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, günlük üretimin mevcut talebi karşılamada yetersiz kaldığını ve bu durumun ekonomi üzerinde ek baskı oluşturduğunu dile getirdi. Bu nedenle enerji tasarrufu ve daha disiplinli kullanım çağrısında bulundu. (AA)