İran ABD üslerini vurdu, Trump’tan misilleme tehdidi geldi! “Sert bir darbe indireceğiz”

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı askeri operasyonlarla yeniden tehlikeli bir noktaya taşındı. Washington yönetimi, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip boğazda İran Devrim Muhafızları’nın deniz mayınları içeren roketleri kullanmaya hazırlandığını tespit ettiğini açıklarken, İran’ın Bandar Abbas kenti açıklarındaki Larak Adası’na operasyon düzenledi.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon, ticaret gemileri ile bölgedeki enerji akışına yönelik tehdit oluşturduğu değerlendirilen hazırlıklara karşı “sınırlı ve hassas” şekilde gerçekleştirildi. Operasyonda Larak Adası’nda bulunan füze rampaları hedef alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet haber ajansı IRNA ise saldırı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Larak Adası’nın, İran’ın ana petrol ihracat merkezlerinden Bandar Abbas’ın yakınında bulunması, operasyonun bölgedeki enerji güvenliği açısından önemini daha da artırdı.

İRAN'DAN MİSİLLEME

Larak Adası’na yönelik saldırının ardından İran cephesinden misilleme geldi. İran güçlerinin Ürdün’de bulunan ABD üslerine en az sekiz balistik füze fırlattığı bildirildi.

ABD’li bir yetkili, füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Savunma sistemlerini aşan füzelerin ise önemli bir tehlikeye yol açmadığı belirtildi.

"SERT BİR DARBE İNDİRECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yingst’e telefonla yaptığı açıklamada İran’ın saldırısına sert karşılık verileceğinin sinyalini verdi. Trump, “Onlara sert bir darbe indireceğiz, bir cevap olacak” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamalarda İran yönetimine yönelik söylemini daha da sertleştirdi. İran’ı “başarısız bir devlet” olarak nitelendiren Trump, ülkenin donanması ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, ekonomik ve idari sisteminin ağır sorunlar yaşadığını savundu.

İRANLI YÖNETİCİLERİ HEDEF ALDI

Trump paylaşımında İran’daki enflasyonun yüzde 300 seviyesinde olduğunu ve İran yönetiminin asker ile polislerin maaşlarını ödeyemediğini öne sürerek ülkenin liderlik kadrosunu da sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı ayrıca İran yönetimini protestolar sırasında 100 binden fazla kişiyi öldürmekle suçladı ve İranlı yöneticilerin insanlığa karşı işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini savundu.

PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Gerilimin yükseldiği saatlerde Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü de dikkat çekti. Trump, Hark Adası’nda meydana gelen patlamaları gösterdiği belirtilen yapay zekâ üretimi bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Ancak ABD’li yetkililer, Hark Adası’nın ABD operasyonunun hedefi olmadığını doğruladı. Böylece Larak Adası’na yönelik gerçek operasyon ile Trump’ın paylaşımında gösterilen Hark Adası görüntüleri arasındaki fark da gündeme geldi.