İran ABD saldırılarındaki ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Bölgede son dönemde artan gerilim ve peş peşe yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, İran'dan ABD'nin düzenlediği saldırıların bilançosuna hakkında resmi bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran tarihinden itibaren gerçekleştirilen saldırıların sivil halk üzerindeki etkilerine dikkat çekerek güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

"59 ÖLÜ, 666 YARALI"

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kirmanpur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sahadaki son durumu aktardı. Kirmanpur'un paylaştığı verilere göre, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 59 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Sözcü Kirmanpur, hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısının ise 666 olduğunu açıkladı. (DHA)