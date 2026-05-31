İran, ABD ordusuna ait MQ-1 Predator SİHA'sını düşürdü

İran, kendi kara suları üzerinde uçuş yapan ABD ordusuna ait MQ-1 Predator tipi bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. ABD'ye ait SİHA'nın hava sahasını ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün şafak vakti, İran kara suları üzerinde hava sahasına girerek düşmanca bir operasyon gerçekleştirmeyi amaçlayan saldırgan ABD ordusuna ait bir MQ-1 insansız hava aracı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun modern hava savunma füzeleri tarafından tespit edilerek düşürüldü."

Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı metnin sonunda sınır ihlallerine yönelik net bir mesaj vererek, "herhangi bir saldırganlığa kararlı bir şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulundu. (AA)