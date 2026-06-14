İran-ABD barış anlaşması için kritik saatler! Trump ‘bugün’ dedi, Tahran temkinli

Donald Trump, imzaların Avrupa’da yüz yüze yapılmasını ve ABD’yi Başkan Yardımcısı JD Vance’in temsil etmesini beklediğini söylese de bu planlar gerçekleşmedi.

Başkan ve yardımcısının aynı anda yurt dışına çıkamaması ve Trump’ın pazartesi sabahı G7 Zirvesi’ne katılacak olması işi zorlaştırdı. Bu nedenle elektronik imza formülüne yoğunlaşıldı.

Şu an Washington ve Tahran, İran’a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların ne ölçüde esnetileceği de dahil olmak üzere anlaşma içeriğine dair farklı tablolar çiziyor.