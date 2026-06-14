İran-ABD barış anlaşması için kritik saatler! Trump ‘bugün’ dedi, Tahran temkinli
Gözler ABD-İran arasında imzalanması planlanan barış anlaşmasına çevrildi. Trump cephesi anlaşmanın bugün yapılacağını belirtirken, Tahran tarafı ise anlaşmanın henüz nihai aşamaya ulaşmadığını açıkladı. İşte anbean yaşananlar...
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış anlaşmasının bugün imzalanabileceğini söyleyerek, Hürmüz Boğazı’nın hemen açılacağını duyurmuştu.
Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat zaptı henüz nihai hale getirilmemiştir" denilerek nihai anlaşmanın sağlanamadığı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
Elektronik imza yoluyla yapılacağı aktarılan anlaşmanın bugün imzalanıp imzalanmayacağı merakla bekleniyor.
İşte İran-ABD cephesinden gelişmeler...
HEYET TAHRAN'A ULAŞTI
ABD ve İran arasındaki anlaşmanın nihai metne dökülmesi amacıyla bu sabah Katarlı bir heyet, Tahran’a ulaştı. Katar heyeti Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geldi.
Aktarılan bilgilere göre, İranlı ve Katarlı yetkililer bu hafta başında da Tahran’da buluşmuş ve bu görüşmede İran cephesi, hazırladığı metnin tasalığını arabulucular vasıtasıyla iletmişti.
ELEKTRONİK İMZA PLANI
Donald Trump, imzaların Avrupa’da yüz yüze yapılmasını ve ABD’yi Başkan Yardımcısı JD Vance’in temsil etmesini beklediğini söylese de bu planlar gerçekleşmedi.
Başkan ve yardımcısının aynı anda yurt dışına çıkamaması ve Trump’ın pazartesi sabahı G7 Zirvesi’ne katılacak olması işi zorlaştırdı. Bu nedenle elektronik imza formülüne yoğunlaşıldı.
Şu an Washington ve Tahran, İran’a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların ne ölçüde esnetileceği de dahil olmak üzere anlaşma içeriğine dair farklı tablolar çiziyor.