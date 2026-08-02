Irak'tan net mesaj: Topraklarımızı komşu ülkelere saldırı için kullandırtmayız

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülke topraklarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının çıkış noktası ya da geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Zeydi, güvenlik tehditlerine karşı ortak komite kurulması ve caydırıcı mekanizmaların oluşturulması talimatını verdi.

Irak Başbakanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Ali Falih ez-Zeydi'nin bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirmek üzere acil güvenlik toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

Toplantıda güvenlik durumu ele alınırken, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit veya ihlalin önlenmesi için ilgili kurumlara talimat verildi.

ORTAK GÜVENLİK KOMİTESİ KURULACAK

Açıklamaya göre Zeydi, güvenlik tehditleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ortak bir güvenlik komitesi kurulmasını istedi.

Başbakan ayrıca benzer olayların veya olası ihlallerin tekrarını önleyecek caydırıcı mekanizmaların oluşturulması talimatını verdi.

Zeydi, güvenlik güçlerinden hukukun uygulanması, ülke genelinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile Irak'ın egemenliğinin ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

"IRAK TOPRAKLARI SALDIRILAR İÇİN KULLANILMAYACAK"

Açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin komşu ülkelere yönelik herhangi bir girişimi engellemeye hazır olduğu vurgulandı.

Irak yönetimi, ülke topraklarının kardeş ve dost ülkelere yönelik saldırılar için çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği yönündeki kararlılığını yineledi.

Açıklamada, bu yaklaşımın Irak'ın ulusal egemenliğini koruma, iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalma ve uluslararası hukuka saygı çerçevesindeki sorumluluğunun bir gereği olduğu ifade edildi. (AA)