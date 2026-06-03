Irak'ta 'silahı devletin tekelinde toplama' komitesi göreve başladı

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Irak'ta Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi’nin talimatıyla, ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan komite resmen çalışmalarına başladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, devlet televizyonu el-Irakiyye’ye yaptığı açıklamada komitenin faaliyete geçtiğini duyurdu. Sözcü Numan, bu adımın tamamen Irak’ın ulusal kararıyla ve Başkomutan’ın emri doğrultusunda atıldığını vurguladı.

Komitenin kuruluş gerekçelerine değinen Numan; sürecin ülkenin dini mercilerinin çağrılarına, mevcut hükümet programına ve devletin güvenlik politikalarına uygun olarak yürütüldüğünü ifade etti.

SİLAHLI OLUŞUMLAR DEVLET KURUMLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Komitenin üstleneceği görevler hakkında da bilgi veren Sözcü Numan, ilgili silahlı oluşumların devlet kurumlarına entegrasyonunu sağlamak üzere özel mekanizmalar hazırlanacağını belirtti.

Bu kapsamda, söz konusu yapıların elinde bulunan silah, teçhizat ve askeri kampların resmi Irak güvenlik kurumlarına devredilmesine yönelik çalışmaların komite tarafından yürütüleceği bildirildi. (AA)