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Irak'ta otobüs kazası: 21 ölü 19 yaralı

Irak'ta Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda otobüs devrildi. Çıkan kazada 21 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

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Irak'ta otobüs kazası: 21 ölü 19 yaralı

Irak'ın Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda otobüsün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

FECİ KAZA: 21 ÖLÜ, 19 YARALI

Irak basını, ülkenin güneyindeki Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu, aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yarandığını duyurdu.

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TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılara gerekli bakımın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Ali ez-Zeydi’nin, trafik kazasına ilişkin soruşturma yürütülmesi, yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Irak Otobüs Kaza
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