Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Irak BAE'yi hedef aldı! 6 İHA engellendi

Irak BAE'yi hedef aldı! 6 İHA engellendi

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) İHA'larla hedef aldı. BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına müdahale edildiğini bildirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Irak BAE'yi hedef aldı! 6 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Irak tarafından insansız hava araçlarıyla hedef alındıklarını ve hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına müdahale ettiğini duyurdu.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İran’da canlı yayında BAE bayrağına ateş açtıDünya bu görüntüleri konuşuyor: İran’da canlı yayında BAE bayrağına ateş açtı

SON 48 SAATTE TAM 6 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ

BAE Savunma Bakanlığı'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

CAN KAYBI YOK

Açıklamada, olayda can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği kaydedildi..

17 MAYIS SALDIRISINI DA IRAK DÜZENLEMİŞ

Bakanlık açıklamasında, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı da ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Irak Birleşik Arap Emirlikleri Füze Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro