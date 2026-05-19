Irak BAE'yi hedef aldı! 6 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Irak tarafından insansız hava araçlarıyla hedef alındıklarını ve hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına müdahale ettiğini duyurdu.

SON 48 SAATTE TAM 6 İHA'YA MÜDAHALE EDİLDİ

BAE Savunma Bakanlığı'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

CAN KAYBI YOK

Açıklamada, olayda can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği kaydedildi..

17 MAYIS SALDIRISINI DA IRAK DÜZENLEMİŞ

Bakanlık açıklamasında, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı da ifade edildi.