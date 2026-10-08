İnsanlığı Ay'a taşımıştı, artık yıldızların arasında: Apollo 11'in mimarı hayatını kaybetti

İnsanlığın Ay'a ilk ayak bastığı tarihi misyonun arkasındaki en kritik isim olan Amerikalı bilgisayar bilimci Margaret Hamilton, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Uzay araştırmaları tarihine yön veren efsanevi mühendisin 30 Eylül tarihindeki vefatı, uzun yıllar görev yaptığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından duyuruldu.

APOLLO 11 YAZILIMINA LİDERLİK ETTİ

Hamilton, 1969 yılında astronotlar Neil Armstrong ile Buzz Aldrin'in Ay yüzeyine sorunsuz inmesini sağlayan uçuş yazılımlarını bizzat yönetti. NASA bünyesindeki dev operasyon için çalışan mühendis ekibine liderlik eden Hamilton, yazılım mühendisliği kavramının henüz dünyada bilinmediği bir dönemde çığır açan sistemler geliştirdi.

ZAMANININ ÇOK ÖTESİNDE BİR İSİMDİ

Eski çalışma kurumu olan üniversiteden yapılan açıklamada, usta bilimcinin başarılarını tanımlamak için "öncü" ve "zamanının ilerisinde" ifadelerinin bile yetersiz kalacağı vurgulandı. Kurum bünyesinde 1959 yılından 1970'lerin ortalarına kadar görev yapan Hamilton, yazılım mühendisliği bölümünün başkanlığını yürüterek modern programcılığın temellerini attı.

BEYAZ SARAY'DAN EN YÜKSEK NİŞANI ALDI

Indiana eyaletinde 1936 yılında dünyaya gelen Hamilton, yüksek matematik eğitimini tamamladıktan sonra tüm kariyerini kodlama sistemlerine adadı. Bilim ve uzay keşiflerine sunduğu katkılar nedeniyle eski ABD Başkanı Barack Obama, başarılı bilim insanına 2016 yılında ülkenin en prestijli sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası takdim etmişti.

(AA)