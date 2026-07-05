İnişe geçen yolcu uçağına havai fişek isabet etti!

ABD’nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan bir yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ile 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

HAVA TRAFİK KONTROL EKİBİNE BİLDİRİLDİ

ABD basınında yer alan habere göre, Delta Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield Jackson Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı. Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’na yaklaşan uçağın yolcu pilotu, iniş öncesinde havai fişeklerden birinin uçağa isabet ettiğini hava trafik kontrol ekiplerine bildirdi.



UÇAK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE PİSTE İNİŞ YAPTI



Yaşanan olaya rağmen uçak güvenli bir şekilde piste iniş yaptı. Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin tehlikeye girmediği belirtilirken,uçağın inişin ardından tedbir amacıyla teknik incelemeye alındığı ifade edildi. Olayın havai fişeğin uçağa verdiği olası hasarın belirlenmesi amacıyla detaylı olarak incelendiği kaydedildi. ( AA)