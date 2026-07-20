İngiltere'nin yeni başbakanı bugün göreve başlıyor! İlk hedefi ekonomi ve siyasi istikrar

İngiltere siyasetinde yeni bir dönem bugün resmen başlıyor. İşçi Partisi liderliğine tek aday olarak seçilen Andy Burnham, Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılmasının ardından Kral III. Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak ülkenin 59. başbakanı olacak. Son on yılda göreve gelen yedinci başbakan olacak Burnham, Downing Street'te yapacağı ilk konuşmayla yeni hükümetin önceliklerini kamuoyuna açıklayacak.

Starmer'ın Buckingham Sarayı'nda Kral Charles'a istifasını sunmasının ardından Burnham da saraya giderek hükümeti kurma davetini kabul edecek. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından yeni başbakan, Başbakanlık Konutu 10 Numara Downing Street önünde ilk kez halkın karşısına çıkacak.

TEK ADAY OLARAK LİDER SEÇİLDİ

Manchester'ın eski belediye başkanı ve Makerfield Milletvekili Andy Burnham, 17 Temmuz'da 379 İşçi Partili milletvekilinin desteğini alarak rakipsiz şekilde partinin yeni lideri ilan edilmişti. Liderlik yarışında tek aday olan Burnham'ın seçilmesiyle birlikte başbakanlık süreci de hız kazanmıştı.

Ancak bazı muhalefet partileri, Burnham'ın doğrudan halktan yetki alabilmesi için erken genel seçime gitmesi gerektiğini savunuyor.

"DAHA CESUR ADIMLAR ATACAK"

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lucy Powell ise Burnham'ın 2024 seçim beyannamesindeki vaatlerden vazgeçmeyeceğini ancak bunları hayata geçirirken daha iddialı ve kapsamlı reformlar gerçekleştireceğini söyledi.

Powell, Burnham'ın seçim vaatlerini uygulamak için daha cesur politikalar izleyeceğini ve hükümetin reform sürecini hızlandıracağını ifade etti.

KABİNE MERAK KONUSU OLDU

Yeni başbakanın ilk işlerinden biri de kabinesini oluşturmak olacak. Özellikle Hazine'nin başına kimin getirileceği Londra kulislerinde en çok konuşulan konu haline geldi.

Enerji Bakanı Ed Miliband'ın adı uzun süre ön plana çıksa da son günlerde İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un da güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Burnham'ın diğer kritik bakanlıklar için yapacağı tercihler de piyasalar ve siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor.

İLK İCRAATLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Burnham ekibi, görevin ilk aylarında uygulanması planlanan bazı düzenlemelerin sinyalini şimdiden verdi.

Bunların başında tüm yetişkinlere devlet tarafından verilmesi planlanan dijital kimlik uygulamasının iptal edilmesi geliyor. Bu kararın, hükümetin önceliklerini yeniden belirleme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Enerji alanında ise Kuzey Denizi'nde petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin yeni adımlar gündemde bulunuyor. Burnham yönetimi, mevcut ruhsatlı sahalarda üretimin devam etmesini öngörürken, su ve enerji şirketlerinin kamu denetimine alınması ile sosyal konut yatırımlarının artırılması da hükümet programının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

"SON 40 YILIN EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ"

İşçi Partisi liderliğini üstlendiği gün konuşan Burnham, İngiltere siyasetinde son 40 yılın en önemli dönüşümünü gerçekleştireceklerini söylemişti.

Yeni başbakan, diğer siyasi partilerle daha yapıcı bir çalışma anlayışı benimseyeceğini, merkezi yönetimin yetkilerinin önemli bölümünü yerel yönetimlere devredeceğini ve ülkenin yönetim anlayışında köklü reformlar gerçekleştireceğini vaat etmişti. Burnham'ın bugün göreve başlamasıyla birlikte bu vaatlerin nasıl hayata geçirileceği İngiltere'nin en önemli siyasi gündemi olacak.