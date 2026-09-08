İngiltere'nin yaptırım kararına İsrail'den misilleme
İsrail, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama kararına karşılık İngiltere’ye yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunun kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Saar, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama yönündeki kararlarının ardından İsrail’in de karşı adımlar atacağını belirtti.
İNGİLİZ TEMSİLCİLER KOORDİNASYON MERKEZİNDEN ÇIKARILACAK
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, konsolosluğun kapatılmasının yanı sıra İngiliz temsilcilerin Gazze’de ateşkesin denetlenmesi amacıyla Kiryat Gat’ta oluşturulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden çıkarılacağını açıkladı.
İngiltere’nin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin Yönetimi’ne bağlı güçlerin eğitimine yönelik faaliyetlerinin de durdurulacağı bildirildi.
12 İNGİLİZ VATANDAŞINA GİRİŞ YASAĞI
Saar ayrıca, “İsrail karşıtı faaliyetlere karıştıkları” gerekçesiyle çoğunluğu milletvekili olan 12 İngiliz vatandaşının İsrail’e girişinin yasaklanacağını kaydetti.
İsrail’in açıkladığı kararlar, İngiltere’nin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticarete yönelik aldığı kısıtlama kararının ardından geldi.