İngiltere'de facia: İki tren birbirine girdi

İngiltere'nin Bedford kentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle Londra ile ülkenin kuzeyi arasındaki demiryolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, yerel saatle 17.15 sıralarında Corby-Londra seferini yapan tren, Bedford ile Luton Havalimanı arasındaki bir noktada Nottingham-Londra seferini gerçekleştiren trene arkadan çarptı. Kazanın ardından bazı vagonların raydan çıktığı belirtilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

EAST MIDLANDS RAILWAY'DEN AÇIKLAMA

Londra ile Leicester arasındaki seferleri gerçekleştiren East Midlands Railway, yaptığı açıklamada Londra St Pancras İstasyonu'na varış ve istasyondan hareket eden trenlerde bir kaza nedeniyle gecikmeler ve iptaller meydana geldiğini duyurdu. Şirket, Corby, Nottingham ve Sheffield hatlarının olaydan doğrudan etkilendiğini belirtti.

İTFAİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI

Bedford İtfaiye Teşkilatı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin meydana gelen tren kazasına müdahale ettiğini bildirerek vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

YOLCULAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kazaya ilişkin paylaşım yapan yolculardan Pete Knapp, şu ifadeleri kullandı:

"Bedford'dan güneye hareket eden tren 17.12'de kaza yaptı. İlk vagonda sorun yok ancak 3. vagon raydan çıktı."

Yaşananları anlatan Knapp, bazı yolcuların durumunun ağır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kaza birden bire oldu. Yavaşlama ya da düdük sesi yoktu. Uyarı yoktu. Patlama olmadı, birden bire durdu. Terör saldırısı işareti yok."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiliz medya kuruluşları, kazada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.