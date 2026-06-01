İngiltere Türk kökenli yorumculara vize vermedi

ABD’de yaşayan ve geniş kitlelere hitap eden Türkiye kökenli siyasi yorumcular Cenk Uygur ile Hasan Piker, Londra’da düzenlenen bir festivale katılmalarının İngiliz hükümeti tarafından engellendiğini duyurdu. Her iki isim de bu kararın, İsrail’e yönelik yürüttükleri siyasi eleştiriler ve yaptıkları yayınlarla bağlantılı olduğunu savundu.

İNGİLTERE TÜRK KÖKENLİ YORUMCULARA VİZE VERMEDİ

ABD’de "Genç Türkler" (The Young Turks) programıyla tanınan Cenk Uygur, SXSW London festivaline katılmak üzere uçağa binmeye hazırlandığı sırada kendisine yönelik bir giriş yasağı olduğunu öğrendi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Uygur, İngiliz makamlarının kendisini "kamu düzeni için risk" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Uygur, bu kararın arkasında İsrail’e yönelik eleştirilerinin yattığını, özellikle ABD siyasetindeki İsrail etkisine dair yaptığı değerlendirmelerin yetkililer tarafından "antisemitik" olarak görüldüğünü ileri sürdü.

İSRAİL ELEŞTİRİLERİ VİZE İPTALİNE NEDEN OLDU

Siyasi yorumcu ve yayıncı Hasan Piker de aynı etkinliğe katılmak için hazırlık yaparken benzer bir engelle karşılaştı.

İngiltere vizesinin iptal edildiğini açıklayan Piker, bu kararın doğrudan İsrail politikalarına karşı sergilediği tutumla ilişkili olduğunu kaydetti. İngiliz hükümeti, her iki ismin ülkeye girişinin engellenmesine dair paylaşımları ve iddiaları hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Uygur ve Piker’in yaşadığı bu durum, ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri sınırları ekseninde sosyal medyada geniş yankı buldu.