İngiltere İsrailli Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağırdı: Sumud Filosu krizi büyüyor

İsrail'in Gazze ablukasını aşmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik askeri müdahale, dünya başkentlerini teyakkuza geçirdi. Aralarında Türklerin de bulunduğu 400’den fazla aktivistin Aşdod Limanı’na çekilerek alıkonulması ve ardından ortaya çıkan "işkence" iddiaları üzerine Avrupa ülkeleri diplomatik kanalları devreye soktu.

Türkiye ise Eilat Havalimanı’nda bekletilen vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.

İNGİLTERE İSRAİLLİ MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRDI

İngiltere hükümeti, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik sergilenen "kötü muamele" iddiaları nedeniyle İsrail’in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Benzer bir tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Barrot, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in yolculara yönelik tutumunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir; onlara saygıyla yaklaşılmalı ve derhal serbest bırakılmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

SUMUD FİLOSU KRİZİ BÜYÜYOR

İsrail donanmasının 50’den fazla teknede bulunan 428 aktivisti alıkoymasının ardından, liman bölgesinde yaşanan muameleye dair İsrailli gazeteci Amit Sengal tarafından paylaşılan görüntüler infial yarattı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, görüntülerdeki onur kırıcı muameleye sert tepki göstererek Tel Aviv yönetiminden resmi özür talep etti. Meloni, İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin de açıklama istenmek üzere bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Krizin Türkiye ayağında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, alıkonulan vatandaşların güvenliği için tüm kurumların devrede olduğunu açıkladı. Fidan, "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), aralarında 78 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistleri tahliye etmek üzere İsrail'deki Eilat Havalimanı’na üç uçak gönderdi. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na ulaşması beklenen uçaklarla birlikte, Türkiye’nin Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceği vurgulandı. (AA)