İngiltere bunu konuşuyor: Adana'ya gönderdikleri plastik atıklar çevre krizine mi dönüştü?

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların Adana'da oluşturduğu çevresel etkileri kapsamlı bir araştırmayla gündeme taşıdı. Gazete, bölgeye giderek geri dönüşüm tesislerini, çevredeki su yollarını ve mahalleleri inceleyip uzman görüşleri ile bilimsel verileri bir araya getirdi.

Uluslararası çevre kuruluşu Environmental Investigation Agency'nin (EIA) The Guardian için analiz ettiği sevkiyat kayıtlarına göre, Mayıs 2021 ile Temmuz 2024 arasında merkezi İngiltere'de bulunan 13 şirket tarafından Adana'daki Kemal Deniz geri dönüşüm bölgesine toplam 545 sevkiyat gerçekleştirildi. Bu sevkiyatlarla yaklaşık 52 bin ton evsel ve süpermarket kaynaklı plastik atığın Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

TARIM ARAZİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gazetenin aktardığı araştırmada, Kemal Deniz geri dönüşüm tesisinin çevresindeki su yollarında ve arazilerde yoğun plastik atık ile yüksek seviyede mikroplastik bulunduğu ifade edildi. Haberde, özellikle tesisin yakınındaki kanallarda yapılan incelemelerin dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğu belirtilirken, bölge sakinlerinin geri dönüştürülemeyen plastiklerin yakılması sonucu oluşan yoğun dumanın mahalleleri ve tarım arazilerini etkilediğini anlattığı aktarıldı.

AVRUPA ÜLKELERİ ATIKLARINI BURAYA GÖNDERİYOR

The Guardian, Çin'in 2018 yılında plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den gönderilen plastik atıkların en önemli adreslerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Haberde, Adana'nın tek başına Türkiye'nin plastik atık ithalatının yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığı belirtilirken, çevre örgütleri ve gazetecilerin daha önce yayımladığı araştırmalara atıf yapılarak bu yoğunluğun mevcut geri dönüşüm altyapısı üzerinde ciddi baskı oluşturduğu, yasa dışı atık dökümü ve açık alanda yakma gibi uygulamaların da yaygınlaştığı ifade edildi.

SU ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Environmental Monitoring and Assessment dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmaya da yer verilen haberde, Kemal Deniz tesisinin aşağısındaki kanaldan alınan su örneklerinde mikroplastik yoğunluğunun, tesisin yukarısındaki bölgelere kıyasla yaklaşık 10 kat daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, söz konusu kanalın doğrudan sulama amacıyla kullanılmadığını ancak çiftçilerin tarımsal sulamada faydalandığı diğer kanallarla bağlantılı olduğuna işaret etti.

MİKROPLASTİK YOĞUNLUĞU ENDİŞE YARATTI

Araştırmada ayrıca Adana'daki farklı geri dönüşüm tesislerinin aşağı kesimlerinde bulunan bazı kanallarda mikroplastik yoğunluğunun çok daha yüksek seviyelere ulaştığı kaydedildi. Bazı noktalarda, yukarı akış bölgelerine göre 132 kat fazla mikroplastik tespit edildiği belirtilirken, bu kanal ağının tarım alanlarından geçerek Seyhan Nehri'ne ve ardından Akdeniz'e ulaştığı vurgulandı. Bu durumun, plastik kirliliğinin yalnızca tesis çevresiyle sınırlı kalmayıp daha geniş bir ekosisteme taşınabileceğine ilişkin endişeleri artırdığı ifade edildi. (ANKA)