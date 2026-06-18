İngiliz medya devi 550 kişiyi işten çıkardı: 1500 kişi daha çıkarılacak

BBC News Geçici Üst Yöneticisi Jonathan Munro, çalışanlara gönderdiği e-posta ile işten çıkarmaların haber, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yayınları ile televizyon ve radyo içerik birimlerini kapsayacağını duyurdu. Yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunan kurum, gelirinin büyük bölümünü televizyon lisans ücretlerinden elde ediyor ancak son yıllarda lisans satışlarında düşüş yaşanıyor.

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Munro'nun açıklamasına göre, tasarruf planının ilk aşamasında haber biriminde 200 kişi işten çıkarılacak ve bu hamleyle 25 milyon sterlin tasarruf sağlanacak. Program tarafında ise Radio 4'ün "The World Tonight" programı tamamen sona erecek. "Today" programındaki kalıcı sunucu sayısı eylülden itibaren beşten dörde düşürülecek ve cumartesi günleri program tek sunucuyla yayımlanacak. BBC One'daki "Breakfast" programı eylül ayından itibaren pazar sabahları yayınlanmayacak. "Sunday with Laura Kuenssberg" ve "Newsnight" programlarının yapım ekipleri birleştirilecek.

TOPLAMDA 1800-2000 KİŞİLİK AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR

BBC Genel Direktörü Matt Brittin, çalışanlara gönderdiği başka bir e-postada, bu adımların toplam 500 milyon sterlinlik hedefin yaklaşık 160 milyon sterlinini karşılamayı amaçladığını belirtti. Brittin, plan kapsamında çalışan sayısında toplamda 1800 ila 2000 kişilik bir azalma öngörüldüğünü aktardı. "Tasarrufların ölçeği zor kararlar ve dikkatli çalışma gerektiriyor. Bunların tamamı aynı anda hazır olmayacak" değerlendirmesinde bulunan Brittin, üst düzey yönetici sayısında yüzde 10 azalmaya gidileceğini, gelecek aylarda kurumsal birimler de dahil olmak üzere yeni tasarruf adımlarının açıklanacağını ve bu kapsamda yaklaşık 700 pozisyonun daha kapatılmasının beklendiğini kaydetti.

(AA)