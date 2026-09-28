İngiliz hava üssünde bomba alarmı! Londra'da gözler İran'a çevrildi

İngiltere'nin Gloucestershire kentindeki RAF Fairford üssü yakınında park halindeki üç minibüste patlayıcı madde tespit edilmesi üzerine terörle mücadele polisi soruşturma başlattı. Silahlı polis memurlarının bulduğu malzemelerin doğaçlama patlayıcı düzeneklerle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. Olayla bağlantılı beş kişi önce Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamında gözaltına alındı, ardından Terörizm Yasası'nın 5. maddesi uyarınca terör eylemi hazırlığı şüphesiyle ek gözaltı kararı verildi.

TERÖRLE MÜCADELE POLİSİ İRAN İZİNİ ARAŞTIRIYOR

Terörle mücadele polisi, söz konusu patlayıcı madde olayının arkasında İran'ın olup olmadığını araştırıyor. İngiltere'nin Gloucestershire kentindeki RAF Fairford üssü, ABD Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik misyonlarına ev sahipliği yapıyor. Polis, pazar günü erken saatlerde üsse doğru ilerleyen üç şüpheli minibüs ihbarı üzerine harekete geçti. Silahlı memurlar, Whelford bölgesinde beş kişiyi gözaltına aldı.

VANLARDA PATLAYICI DÜZENEK ŞÜPHESİ

Yetkililer, minibüslerde bulunan malzemelerin doğaçlama patlayıcı düzeneklerle uyumlu olduğu ilk değerlendirmesini yaptı. Askeri bomba imha ekiplerine ait robotlar, beyaz minibüsleri incelemek üzere bölgeye sevk edildi. Şüpheli düzeneklerin kullanılabilir olup olmadığının belirlenmesi için testler sürüyor. Olay nedeniyle Cotswolds'a bağlı Whelford köyünde 85 hanenin sakinleri Cirencester'daki bir eğlence merkezine tahliye edildi ve minibüslerin çevresine 400 metrelik güvenlik kordonu yerleştirildi.

ŞÜPHELİLER ÖNCE PATLAYICI MADDE, SONRA TERÖR SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Pazar günü erken saatlerde gözaltına alınan beş kişi, önce Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamındaki suçlamalarla tutuldu. Aynı gün ilerleyen saatlerde Terörizm Yasası'nın 5. maddesi uyarınca terör eylemi hazırlığı şüphesiyle ek gözaltı kararı verildi.

YAKIT ŞİRKETİ LOGOSU VE İSİM BENZERLİĞİ

Minibüslerden en az birinde bir yakıt şirketinin logosu ve son rakamı eksik bir telefon numarası bulunuyordu. Aynı isimdeki gerçek yakıt şirketi, olayla bağlantısını kesin bir dille reddetti. Şirket, "Şirketimizin adının bilgimiz ve iznimiz dışında kullanılmasından son derece endişeliyiz" açıklamasını yaptı ve yetkililerle işbirliği yaptığını bildirdi.

İRAN'DAN GELEN TEHDİT VE SORUŞTURMANIN YÖNÜ

Gözaltılar, ABD ile İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Temmuz ayında İran Devrim Muhafızları, RAF Fairford'un ABD bombardıman uçakları tarafından kullanıldığını belirterek İngiltere'yi uyarmıştı: "İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanılan her üs, kuvvetlerimiz için meşru bir hedef teşkil eder." Terörle mücadele polisi ve güvenlik servisleri motivasyonu araştırıyor. Üs yakınındaki gözaltı koşulları ve Tahran'dan gelen önceki uyarılar, İran motivasyonunu soruşturmacılar ve hükümet nezdinde üst sıralara taşıyor. Ancak kaynaklar, cihatçı veya başka bir motivasyon dahil hiçbir olasılığın göz ardı edilmediğini belirtiyor.