İngiliz ekonomistin Anıtkabir paylaşımı Yunanları çılgına çevirdi: Erdoğan'lı yanıt verdiler
İngiliz ekonomistin Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek için Avrupa'nın Rusya yaptırımlarını reddetmesinin ardından yaptığı Anıtkabir paylaşımı, Yunanları çılgına çevirdi. Yapay zekada hazırlanan o görseli değiştirip Erdoğan'lı yanıt verdiler.
Yunanistan'ın Rusya yaptırımlarına yönelik tutumunu eleştiren İngiliz ekonomist Robin Brooks, Yunan sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Brooks'un eleştirilerinin ardından paylaştığı yapay zeka ile hazırlanan Anıtkabir ziyareti fotoğrafı tartışmayı daha da büyüttü.
Yapay zekayla hazırlanan Erdoğan'lı görselle yanıt verdiler.
İngiliz ekonomist Robin Brooks'un Yunanistan'a yönelik eleştirileri iki ülke arasında sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Brookings Enstitüsü araştırmacısı Brooks, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin Rusya yaptırımlarına yönelik tutumunu eleştiren paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Brooks, Yunanistan'ın Rus enerji ürünleri taşıyan gemileri etkileyen yaptırım paketlerine karşı çıkmasını eleştirerek ülkenin "armatörler tarafından yönetildiğini" savundu.
Ekonomist, Avrupa'dan destek alan Yunanistan'ın bu yaklaşımının uzun vadede hem Avrupa'ya hem de Yunanistan'a zarar vereceğini öne sürdü.
Paylaşımların ardından çok sayıda Yunan sosyal medya kullanıcısı Brooks'u hedef aldı. Ekonomist, çifte standart uygulamakla suçlandı.
Tartışmanın büyümesinde Brooks'un Türkiye ziyareti paylaşımı etkili oldu. Ekonomistin fonda Anıtkabir olan paylaşımı, Yunan sosyal medya kullanıcılarının tepkisini daha da artırdı.
Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Brooks için yapay zekâ kullanılarak çok sayıda mizahi ve hakaret içeren görsel hazırlandı.
Hazırlanan görsellerde Brooks; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşırken ve nargile içerken tasvir edildi.
Brooks ise kendisi için hazırlanan yapay zekâ görsellerini kolaj haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede geniş etkileşim aldı.
Yapay zekâ ile üretilen Erdoğan'lı görselleri esprili şekilde paylaşan Brooks'un Anıtkabir ziyareti ve Yunanistan'a yönelik eleştirileri, iki ülke arasında sosyal medyada yeni bir polemiğe dönüştü. (Kaynak Oksijen)