İngiliz ekonomistin Anıtkabir paylaşımı Yunanları çılgına çevirdi: Erdoğan'lı yanıt verdiler

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Yunanistan'ın Rusya yaptırımlarına yönelik tutumunu eleştiren İngiliz ekonomist Robin Brooks, Yunan sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Brooks'un eleştirilerinin ardından paylaştığı yapay zeka ile hazırlanan Anıtkabir ziyareti fotoğrafı tartışmayı daha da büyüttü.

Yapay zekayla hazırlanan Erdoğan'lı görselle yanıt verdiler.