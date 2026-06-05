İngiliz basınından Kremlin'e ağır suçlama! "Rusya çalışma yaşını 12'ye indiriyor"

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, Rusya’da dikkat çekici ve tartışmalı bir planın gündemde olduğunu öne sürdü. Habere göre Moskova yönetimi, çalışma yaşını 12’ye kadar düşürmeyi ve Sovyetler Birliği döneminde uygulandığı bilinen çocuk iş gücü kamplarına benzer bir sistemin yeniden kurulmasını değerlendiriyor.

Söz konusu iddialar, Rusya’nın savaş ekonomisi ve iş gücü ihtiyacı bağlamında ortaya atılırken, planın hayata geçirilmesi durumunda uluslararası hukuk ve çocuk hakları sözleşmeleriyle ciddi bir çatışma yaratabileceği belirtildi.

BM SÖZLEŞMESİ İHLAL Mİ EDİLECEK?

Haberde ayrıca, Sovyet döneminde gençlerin zorunlu çalışma programlarına benzer uygulamaların tarihsel olarak “üretim kampı” sistemi içinde yer aldığı ve bu modelin yeniden gündeme gelmesinin küresel ölçekte sert tepki çekebileceği ifade edildi.

Uzmanlar, böyle bir adımın doğrulanması halinde Rusya’nın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere birçok uluslararası yükümlülükle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Kremlin’den ise iddialara ilişkin resmi ve net bir doğrulama gelmiş değil. Uluslararası kamuoyu ise iddiaların doğruluğu halinde bunun modern dünyada eşi benzeri görülmemiş bir adım olacağı görüşünde birleşiyor.