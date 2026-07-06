İngiliz basını NATO Zirvesi'ni bu kareyle dünyaya anlattı!

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde uluslararası basının gözü Türkiye'ye çevrildi. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, zirveyi "NATO liderleri Ankara'da kritik bir toplantı için bir araya geliyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.

FOTOĞRAF TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Gazetenin haberinde kullandığı fotoğraf ise geniş yankı uyandırdı. Financial Times, Ankara'da zirve güvenliği kapsamında yerleştirilen NATO bariyerlerinin önünde yürüyen çarşaflı kadınların bulunduğu kareyi tercih etti. Fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede paylaşılırken, gazetenin Türkiye'yi bu görüntüyle dünyaya sunması farklı yorumlara neden oldu.

GÖZALTI OPERASYONLARI GÜNDEMDE

Öte yandan NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve öncesinde düzenlenen ev baskınları ve gözaltı operasyonları da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

FSM'DE ABD BAYRAĞI RENKLERİ

İstanbul'da ise dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatıldı. ABD bayrağını simgeleyen ışıklandırma sosyal medyada gündem olurken, zamanlaması nedeniyle farklı değerlendirmelere konu oldu.

ZELENSKİ VE EŞ-ŞARA TEMASLARI

Beyaz Saray'ın açıkladığı programa göre ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması beklenen Trump, ilk olarak NATO liderleri onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Çarşamba günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi oturumlarında yer alacak olan Trump, liderlerin aile fotoğrafında da bulunacak. Program kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesi beklenen Trump'ın, temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye ziyaretini değerlendirmesi planlanıyor.

ÇARŞAMBA AKŞAMI DÖNÜYOR

Trump'ın ziyaretini tamamladıktan sonra, Katar tarafından hediye edilen ve ilk kez yurt dışı seyahatinde kullanacağı yeni Boeing 747 tipi Air Force One uçağıyla aynı akşam Washington'a dönmesi öngörülüyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi, hem liderler arasındaki kritik temaslar hem de zirve öncesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle dünya kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor.