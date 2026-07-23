İngiliz basını bu kararı konuşuyor! Tayt giydiği için görevden alınan vali manşetlere taşındı

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınması, Türkiye'deki siyasi tartışmaların ardından uluslararası basında da geniş yer buldu. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph, yaşanan süreci bisiklet kıyafeti üzerinden başlayan eleştiriler, görevden alma kararı ve sonrasında gelişen destek kampanyasıyla birlikte okurlarına aktardı.

Gazete, haberi sosyal medya hesaplarından "Bir Türk vali, giyimiyle ilgili eleştiriler çektiği için görevden alındı" başlığıyla paylaştı. Haberde, Çiçekli'nin bisiklet sürerken taytlı spor kıyafetiyle çekilmiş fotoğraf ve videolarının sosyal medyada gündem olduğu, ardından bazı siyasetçilerin sert eleştirilerine hedef olduğu ifade edildi.

ELEŞTİRİLERİ MANŞETE TAŞIDI

The Telegraph, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in "Taytlı vali olmaz" sözlerini aktarırken, Alp'in Çiçekli'yi devlet makamının ciddiyetine ve vakarına zarar vermekle eleştirdiğini yazdı. Haberde ayrıca AKP eski milletvekili Şamil Tayyar'ın da valinin spor kıyafetleriyle kamuoyu önünde sıkça görünmesini eleştirdiği, "Taytlı valiyi ne vatandaş ne de memur ciddiye alır" ifadelerine yer verildi.

İMZA KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

The Telegraph, görev değişikliğinin ardından Çiçekli'ye destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına da geniş yer ayırdı. Haberde, kampanyayı düzenleyenlerin eski valinin özellikle gençlik ve spor alanındaki projeleriyle Ardahan'a katkı sağladığını, bisiklet kullanımını teşvik ederek kentte bisiklet turizminin gelişmesine öncülük ettiğini savunduğu belirtildi.

AVRUPA'DAN DA TEPKİ GELDİ

İngiliz gazetesi, tartışmaların yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını da vurguladı. Haberde, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor'un, Çiçekli'nin spor kıyafeti üzerinden hedef alınmasını "İslami muhafazakar gündeme destek" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

"PEDALLAMAYA DEVAM"

Haberde, Mehmet Fatih Çiçekli'nin eleştirilere daha önce yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı. Çiçekli'nin, kullandığı kıyafetin tamamen spor amaçlı olduğunu belirterek, "Bazen unvanları ve etiketleri bir kenara bırakıp insan olduğunu unutmamak gerekir. Spor, bisiklet ve kürek kötü şeyler değil; her yaştan insanın yapması gereken faaliyetlerdir" ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

The Telegraph, haberini Çiçekli'nin görevden alınmasına rağmen bisiklet sürmeyi bırakmayacağını söylemesine de yer vererek tamamladı. Gazete, eski valinin bundan sonra da "pedal çevirmeye devam edeceğini" vurguladı.