İmamoğlu davası dünya gündeminde! AP Raportörü duruşma için İstanbul'a geliyor

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yarın görülecek duruşmalar öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amor, duruşmaları yerinde takip etmek amacıyla İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son gelişmelerin ciddiyeti göz önüne alındığında, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yarınki duruşmalara, İBB davası dahil katılmak üzere İstanbul'a seyahat ediyorum. Türkiye NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, demokratik geleceği Silivri'deki bir mahkeme salonunda şekilleniyor. Avrupa Birliği sadece Ankara'ya odaklanmamalı."

DURUŞMA SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Amor, paylaşımına ek olarak İngilizce hazırlanan ve "İmamoğlu davasındaki son gelişmeler" başlıklı kapsamlı bir değerlendirme metnine de yer verdi.

Metinde, Ekrem İmamoğlu'nun bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu, hakkında çok sayıda suçlama yöneltildiği ve yargılamanın adil yargılanma ilkeleri açısından ciddi tartışmalara neden olduğu ifade edildi.

Belgede özellikle son duruşmalarda savunma süresinin kısaltılması, İmamoğlu'nun savunmasının öne çekilmesi, jandarma tarafından duruşma salonundan çıkarılması, bazı avukatlar ile milletvekillerinin salondan uzaklaştırılması gibi gelişmelerin "adil yargılanma hakkına ilişkin ciddi endişeler doğurduğu" ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM YAKINDAN İZLEMELİ"

Paylaşılan metinde ayrıca uluslararası medya kuruluşları, diplomatik temsilcilikler, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine 6-9 Temmuz tarihleri arasındaki duruşmaları yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Değerlendirme yazısında, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı bir dönemde hukukun üstünlüğü ve demokratik standartların ikinci plana atılmaması gerektiği savunularak, demokratik meşruiyetin bağımsız yargı, adil yargılama ve temel hakların korunmasına bağlı olduğu vurgulandı.