İlk gökdelenleri 2 bin 800 yıl önce inşa etmişler: Kat üstüne katla göklere çıkacakmış!

Kuzey Etiyopya yaylalarındaki Yeha antik kentinde bulunan yaklaşık 2 bin 800 yıllık saray kalıntıları modern mühendislik analizleriyle incelendi. Uzmanlar yapının ahşap takviyeli yığma duvarlarının teorik olarak 16 kata kadar taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirledi.

Heritage dergisinde yayımlanan araştırma, antik inşaatçıların günümüzden binlerce yıl önce erken gökdelen sistemlerinden birini geliştirdiğini gösterdi. Yerel taşlar ile ahşap hatılları birleştiren bu kompozit sistemin büyük bir yangın sonucunda çöktüğü tespit edildi.

TEORİK OLARAK 16 KAT TAŞIYOR

Alman Arkeoloji Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar M. Drieschner ve M. Schnelle, tarihi Grat Be’al Gibri Sarayı üzerinde üç boyutlu sonlu elemanlar analizi uyguladı. İncelemeler sarayın erken Milattan Önce birinci binyılda Doğu Afrika genelinde bilinen en büyük yapı olduğunu ortaya koydu.

Daha önceki sanal çalışmalarda yapının 8 katlı olabileceği öngörülüyordu. Yeni mühendislik hesaplamaları ise mevcut duvarların en az 16 katlık dikey yükü taşıyabilecek bir güvenlik rezervi barındırdığını kanıtladı. Araştırmacılar bu sonucun sarayın mutlaka 16 katlı inşa edildiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

GÖKDELEN GİBİ YÜKSELEN DEV KAİDE

Tarihi yapı yaklaşık 60 x 60 metre taban boyutlarına sahip masif bir podyumun üzerinde yükseliyor. Sarayın zemin katında 1,90 metreye ulaşan duvar kalınlığı, temel seviyesinde ise 2,20 metreye kadar çıkıyor. Binanın anıtsal giriş kapısında ise yaklaşık 10 metre yüksekliğinde 6 adet yekpare kumtaşı sütun yer alıyor.

Antik ustalar yapıyı inşa ederken yerel fonolit taşlarını ve kil harcını Afrika zeytini ağaçlarıyla destekledi. Yatay olarak yerleştirilen dayanıklı ahşap hatıllar birbirlerine dövme ahşap çivilerle sağlam biçimde bağlandı. Hatıllarda sürekli yinelenen 24 santimetrelik modülün tüm sarayda bilinçli bir mimari standart olarak uygulandığı belirlendi.

YANGIN OLMASA ASIRLARCA AYAKTAYDI

Mühendisler yapının olağan ağırlıklar yüzünden değil, antik dönemde yaşanan yıkıcı bir yangın nedeniyle çöktüğünü saptadı. Alevlerin taşıyıcı ahşap hatılları yok etmesiyle duvarların kademeli olarak direncini kaybettiği anlaşıldı. Normal koşullarda sarayın mevcut yük dengesinin herhangi bir yapısal zafiyet taşımadığı açıklandı.

Ustalıkla seçilen ağaçların termit gibi zararlı böceklere karşı üstün bir koruma sağladığı bildirildi. Bilim insanları duvarlardaki dengeli yük dağılımının rastgele kalınlıklarla değil, birikimli tecrübeyle oluşturulduğunu kaydetti. Kazı heyeti gelecek aşamada yangının ahşap direnci üzerindeki etkilerini özel simülasyonlarla incelemeyi hedefliyor.

AKSUM MİMARİSİNE İLHAM VERDİ

Bölgedeki ilk araştırmaların 1906 yılında başladığı alanda geniş çaplı kazılar 1970'li yıllarda yürütüldü. İki ülke arasındaki ortak araştırma projesi ise 2009 yılından bu yana aralıksız sürdürülüyor.

Yeha kentinde geliştirilen bu ahşap takviyeli inşaat tekniği ise tarihten tamamen silinmedi. Antik Etiyopyalı ustaların geliştirdiği bu miras, yüzyıllar sonra kurulan Aksum Krallığı mimarisinde varlığını korudu. Söz konusu yöntem tarihi Etiyopya kiliselerinin inşasında da uzun soluklu bir gelenek olarak yaşamaya devam etti. Bilimsel veriler, Afrika'da bulunan bu mühendislik dehasının antik dünyadaki sınırları baştan çizdiğini bir kez daha doğruladı.