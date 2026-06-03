İki bilim insanı hakkında şok suçlama! Virüslü örnekleri gizlice ülkeye getirdiler

ABD'de federal yetkililer, hükümete bağlı bir araştırma laboratuvarında çalışan iki bilim insanı hakkında dikkat çeken bir soruşturma başlattı. Virologlar Vincent Munster ve Claude Kwe'nin, Afrika'da gerçekleştirdikleri saha çalışmasının ardından mpox virüsüyle bağlantılı biyolojik materyalleri gerekli prosedürleri yerine getirmeden ABD'ye getirdiği iddia edildi.

Mahkeme kayıtlarına göre olayın başlangıcı Ocak ayında gerçekleşti. İki araştırmacı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dokuz gün süren bilimsel çalışmaların ardından ABD'ye dönüş yaptı. Havalimanında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında yetkililerin biyolojik örnek taşıyıp taşımadıkları yönündeki sorularına olumsuz yanıt verdikleri belirtildi.

RESMİ MAKAMLARA BİLDİRMEDİLER

Ancak daha sonra devreye giren FBI'ın yürüttüğü soruşturmada farklı bir tablo ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, iki virologun etkisiz hale getirilmiş mpox virüsü içeren bazı şişeleri resmi makamlara bildirmeden ve gerekli izin süreçlerini tamamlamadan ülkeye soktuğunu gösterdiği öne sürüldü.

Yetkililer, biyolojik materyallerin sınır geçişlerinde eksiksiz şekilde beyan edilmesinin kamu sağlığı ve biyogüvenlik açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Söz konusu materyallerin gizlenerek taşınmasının ciddi bir ihlal olarak değerlendirildiği ifade edildi.

GÜMRÜK GÖREVLİLERİNE YALAN BEYAN

Soruşturma dosyalarında, Munster ve Kwe'nin bu örnekleri laboratuvarlarına hangi amaçla götürmek istediğine ilişkin net bir açıklamanın yer almadığı bildirildi. Bununla birlikte her iki ismin de uzun yıllardır mpox virüsü üzerine araştırmalar yapan deneyimli bilim insanları olduğu kaydedildi.

FBI tarafından hazırlanan belgelerde ayrıca Munster'ın, gümrük görevlilerine gerekli evrakların bilgisayarında bulunduğunu söylediği ancak yapılan incelemelerde bu beyanı destekleyen herhangi bir belgeye ulaşılamadığı iddiasına yer verildi.

Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında iki araştırmacının Çarşamba günü Montana'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

MPOX HASTALIĞI NEDİR?

Öte yandan kamuoyunda yeniden gündeme gelen mpox hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çoğunlukla ateş, halsizlik ve ciltte döküntü belirtileriyle kendini gösteriyor. Hastaların büyük bölümü tedavi sürecinin ardından iyileşse de bazı vakalarda hastalık ağır seyredebiliyor. Daha önce "maymun çiçeği" adıyla bilinen virüs, 2022 yılında farklı bulaş yollarının doğrulanmasının ardından birçok ülkede geniş çaplı salgınlara neden olmuştu.