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Halk TV Dünya İHA suçlamasının ardından Rusya'dan misilleme: Alman diplomat bakanlığa çağrıldı

İHA suçlamasının ardından Rusya'dan misilleme: Alman diplomat bakanlığa çağrıldı

Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki İHA girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından Moskova'dan Berlin'e karşılık geldi. Rusya, Almanya'nın Moskova'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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İHA suçlamasının ardından Rusya'dan misilleme: Alman diplomat bakanlığa çağrıldı

Rusya ile Almanya arasında, Leipzig/Halle Havalimanı'nda yaşanan İHA girişimi nedeniyle başlayan gerilim tırmanıyor. Almanya'nın olaydan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından Moskova yönetimi, Almanya'nın Moskova'daki maslahatgüzarı Bernd Finke'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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ALMANYA'DAN SERT YAPTIRIMLAR

Berlin yönetimi, havalimanında patlayıcı yüklü olduğu öne sürülen İHA'larla bağlantılı olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu savunmuş; Rusya'ya yönelik yeni önlemler alınacağını açıklarken, Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.

RUSYA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Moskova ise Almanya'nın suçlamalarını reddetti. Rus yetkililer, Berlin'in Rusya'yı olayla ilişkilendiren iddialarının kanıta dayanmadığını savunarak suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirdi. Almanya'nın Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından Moskova'nın da Alman maslahatgüzarı Finke'yi çağırması, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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