İHA apartmana düşmüştü: Putin'den açıklama

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Galati kentindeki bir apartmanın çatısına Rusya'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği belirtilmişti.

2 kişinin yaralanmasına yol açan olayla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğine dikkat çekti.

PUTİN'DEN APARTMANA DÜŞEN İHA'YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Rus Lider Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Romanya'da bir binaya çarpan İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için erken olduğunu vurgulayan Putin, bunun Ukrayna'ya ait bir İHA olabileceğine işaret etti.

"İNCELEME YAPILMALI"

Putin, İHA'ya ilişkin gerekli incelemelerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "İnceleme yapılmadan hiç kimse şu ya da bu İHA'nın kökeninin ne olduğunu söyleyemez. Ukrayna'ya ait İHA'lar daha önce Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerinde görüldü ve hemen Rusya'yı suçlamışlardı." ifadelerini kullandı.

Putin, Romanya'nın olaya ilişkin bilgileri ve İHA parçalarını Rusya ile paylaşabileceğini ve Moskova’nın olaya ilişkin kendi soruşturmasını yürütebileceğini dile getirdi. (AA)