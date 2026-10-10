İdam girişiminden sağ kurtulan mahkum için kritik soru: Yeniden infaz edilecek mi?

ABD’nin Tennessee eyaletinde iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan ve komadan uyanan Christa Pike’ın geleceği belirsizliğini koruyor. 1995 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki mahkumun yeniden infaz edilmesi, farklı bir yönteme geçilmesi ya da cezasının müebbet hapse çevrilmesi ihtimalleri tartışılıyor. Eyalette yıl sonuna kadar bütün idamlar durdurulurken, devam eden soruşturma ve Pike’ın ağır sağlık sorunları yeni bir infazın önündeki en önemli engeller arasında yer alıyor.

YENİDEN İDAM EDİLEBİLİR Mİ?

Pike’ın hayatta kalması, ölüm cezasının nasıl uygulanacağına ilişkin hukuki tartışmaları beraberinde getirdi. Avukatları, müvekkillerinin yaşadığı sürecin ABD Anayasası’nın zalimane ve olağandışı cezaları yasaklayan hükmünü ihlal ettiğini savundu. Savunma ekibinin mahkemeye başvurarak yeni bir infaz girişimini engellemeye çalışması bekleniyor.

Tennessee yönetimi aynı yöntemle yeniden infaz girişiminde bulunabilir. Ancak ilk girişimde yaşanan sorunlar, kullanılan ilaçların etkisi ve Pike’ın sağlık durumu yeni bir hukuki mücadeleye yol açabilir.

Yeni bir infaz tarihi belirleme yetkisi eyalet yüksek mahkemesinde bulunuyor. Bununla birlikte, eyalette yıl sonuna kadar idamların askıya alınması ve olayla ilgili bağımsız incelemenin sürmesi nedeniyle yakın zamanda yeni bir tarih belirlenmesi beklenmiyor.

ELEKTRİKLİ SANDALYE SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Pike hakkında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri de infaz yönteminin değiştirilmesi. Cinayeti 1995 yılında işlemesi nedeniyle Tennessee yasaları kapsamında elektrikli sandalye seçeneği bulunuyor.

Ancak bu yöntemin uygulanması otomatik bir karar değil. Pike’ın zehirli iğne yönteminden yazılı olarak vazgeçmesi ve ilgili yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle elektrikli sandalye ihtimali de yeni bir infazın hemen gerçekleştirilebileceği anlamına gelmiyor.

BEYİN HASARI YENİ İNFAZI ENGELLEYEBİLİR

Pike’ın sağlık durumu, bundan sonra atılacak adımları belirleyebilecek en önemli unsurlardan biri. İnfaz girişiminin ardından komadan çıkan mahkumun yutkunamadığı, yemek yiyemediği, zatürre geçirdiği ve kollarını hareket ettiremediği açıklandı. Kalıcı hasar oluşup oluşmadığı ise henüz bildirilmedi.

Uygulanan kimyasalın olası beyin hasarına veya zihinsel işlev kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi de önem taşıyor. İdam cezasının nedenini anlayamayacak durumda olan mahkumların infaz edilmesi anayasal açıdan yasak kabul ediliyor. Pike’ın zihinsel durumuna ilişkin tıbbi değerlendirmeler, yeni bir infazın önüne geçebilir.

CEZA MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLİR Mİ?

Pike’ın geleceği açısından bir diğer ihtimal, Tennessee Valisi Bill Lee’nin ölüm cezasını şartlı tahliye olanağı bulunmayan müebbet hapse çevirmesi. Avukatları, Lee’ye çağrıda bulunarak müvekkillerinin yeniden infaz girişimine maruz bırakılmamasını istedi.

Cezaevindeki aksaklıklara ilişkin bağımsız soruşturmanın ihmal veya protokol ihlali tespit etmesi, cezanın değiştirilmesi yönündeki talepleri güçlendirebilir. Ancak valinin böyle bir karar verip vermeyeceği henüz açıklanmadı.

İNFAZ SKANDALI CEZAEVİ YÖNETİMİ SARSTI

Pike’ın infaz girişiminin yanı sıra mayıs ayında Tony Carruthers’ın infazında damar yolu açılmasıyla ilgili sorunlar yaşanması üzerine Vali Lee, Tennessee’de yılın geri kalanında planlanan idamları durdurdu.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Frank Strada da bu ayın ilerleyen günlerinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Daha önce Arizona’da da benzer infaz sorunları yaşanan Strada, Pike vakasıyla ilgili bağımsız incelemeyi desteklediğini ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Bu süreçte mahkeme, başarısız infaz girişimine ilişkin şırıngaların, ilaç ambalajlarının, kateterlerin, serum hortumlarının, tutanakların ve yazışmaların korunmasına karar verdi. Avukatların kullanılan ilaçlardan örnek alınarak kimyasal analiz yapılması yönündeki talebi ise henüz karara bağlanmadı.

SON KARARI NE BEKLEYECEK?

Christa Pike’ın yeniden idam edilip edilmeyeceği; sağlık durumuna, devam eden hukuki sürece, bağımsız soruşturmanın bulgularına ve eyalet yönetiminin alacağı kararlara bağlı olacak.

Tennessee yönetimi yasal koşullar çerçevesinde yeni bir infaz girişiminde bulunmayı değerlendirebilir. Ancak mahkeme süreci, olası kalıcı sağlık sorunları ve infaz yöntemine ilişkin anayasal itirazlar bu ihtimali geciktirebilir ya da engelleyebilir.

Şimdilik Pike için kesinleşmiş yeni bir infaz tarihi bulunmuyor. Ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesi de henüz karara bağlanmadı. Eyaletteki idamların yıl sonuna kadar askıya alınması, bağımsız soruşturma ve mahkumun sağlık durumuna ilişkin belirsizlikler nedeniyle sürecin uzaması bekleniyor.