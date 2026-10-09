ICE polisi 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açtı! Mamdani'den Trump'a çağrı

ABD’nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının düzenlediği operasyon, silahlı müdahale ve sonrasında yaşananlar nedeniyle tartışma yarattı. Manhattan’ın Bronx sınırındaki Marble Hill bölgesinde gerçekleşen olayda, arka koltuğunda 5 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araca ateş açıldı. Boynundan yaralanan 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Oscar Belgal, olayın ardından federal ajanlar tarafından bölgeden götürüldü.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Polis Komiseri Jessica Tisch ile birlikte olay yerinde basın açıklaması yaptı. ICE ajanlarının müdahale biçimine tepki gösteren Mamdani, yaralı adamın serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ile görüştüğünü ancak girişimlerinin sonuç vermediğini belirtti.

TRUMP VE BAKANLA GÖRÜŞTÜ, SONUÇ ALAMADI

Mamdani, yaptığı telefon görüşmelerinde Belgal’ın serbest bırakılmasını talep ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı, "Son 2 saattir Başkan Trump ve Bakan Mullin ile telefonda görüşerek ICE ajanlarının vurduğu kişinin serbest bırakılmasını istedim" dedi.

Görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirten Mamdani, federal ajanların yaralı adamı kısa süre içinde olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi. Mamdani, "Birkaç dakika önce ICE, vurduğu kişiyi üzerinde resmi işaret bulunmayan bir araca bindirerek hızla götürdü" ifadelerini kullandı.

"ICE AJANI OLDUKLARINI ANLAMANIN MAKUL BİR YOLU YOKTU"

Operasyonun gerçekleştiği sırada çevrede çok sayıda aile ve çocuğun bulunduğuna dikkat çeken Mamdani, ajanların kıyafetleri ve yüzlerini gizlemeleri nedeniyle kimliklerinin anlaşılamadığını savundu.

Mamdani, olay öncesinde ajanların Belgal’ın aracını kuşattığını belirterek üzerlerinde inşaat yelekleri bulunduğunu ve yüzlerini maskelerle kapattıklarını söyledi.

Ajanların kimliklerini gizleyerek hareket etmesini eleştiren Mamdani, "Bu kişilerin ICE ajanı olduklarını anlamanın makul bir yolu yoktu" diye konuştu.

"ARKA KOLTUKTA 5 YAŞINDA BİR ÇOCUK VARDI"

Olayın, okulların dağıldığı ve sokakların ailelerle dolu olduğu bir saatte yaşandığını vurgulayan Mamdani, silahlı müdahalenin çocukların da bulunduğu bir yerleşim bölgesinde gerçekleşmesine tepki gösterdi.

Mamdani, "Okulların dağıldığı bir saatti. Sokak ailelerle ve çocuklarla doluydu. Aracın arka koltuğunda 5 yaşında bir çocuk vardı. 5 yaşında bir çocuk!" ifadelerini kullandı.

Çocuğun olayda fiziksel olarak zarar görmediğini belirten Mamdani, "Neyse ki, çocuk fiziksel olarak zarar görmedi" dedi.

Olay, ICE operasyonlarının uygulanma biçimi ve federal göçmenlik birimlerinin müdahaleleri üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.