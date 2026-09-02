Hz. İsa'nın mucizelerini gerçekleştirdiği kayıp şehir bulundu

Celile Denizi'nin kuzey kıyısında yer alan el-Araj alanında 10 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında, İncil'de adı geçen antik Beytsayda kenti resmen tespit edildi. 1. ve 3. yüzyıllar arasına tarihlenen Roma dönemi kalıntıları, bölgenin tarihsel kimliğini doğrulamayı başardı.

KUTSAL BÖLGEDE 10 YILLIK TAKİP

Celile bölgesindeki el-Araj kazı alanında yürütülen çalışmaların 10. sezonunda elde edilen bulgular, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı. Alanın akademik direktörü Steven Notley ve ekibi, Roma dönemi yapıları, kireç taşı kaplar, Herodyan kandilleri, sikkeler ve mimari parçalar çıkardı.

Çıkarılan eserlerin MS 70 öncesine dayanan Kudüs üretimi nesneler içermesi, bölgedeki 1. yüzyıl Yahudi varlığını kesinleştirdi. Ekip, incelenen tüm alanlardaki kanıt bütünlüğü sayesinde el-Araj'ın antik kentle eşleştiğinden emin olduklarını duyurdu.

ISRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ SURİYE TOPRAĞI

Tarihsel süreçte şehir Roma İmparatoru Augustus'un kızı onuruna Julias adını alarak bir şehir devletine dönüşmüştü. Kazılarda daha eski Hellenistik dönem katmanları da gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlı döneminde bile antik Roma duvarlarının zarar görmeden üzerine ahırlar inşa edildiği belirlendi.

MUCİZELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGE OLARAK BİLİNİYOR

Yeni Ahit anlatılarında Beytsayda, İsa'nın tebliğ yaptığı ve mucizeler gerçekleştirdiği merkezlerden biri olarak biliniyor. Markos İncili'nde geçen kör bir adamın iyileştirilmesi ile balık ve ekmeklerin çoğaltılması olayları bu bölgeyle ilişkilendiriliyor.