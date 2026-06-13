Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Hürmüz'de gerilim: ABD ordusu İran dronlarını düşürdü

Hürmüz'de gerilim: ABD ordusu İran dronlarını düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan birkaç İran İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. CENTCOM, boğazın ticari geçişlere açık olduğunu öne sürdü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hürmüz'de gerilim: ABD ordusu İran dronlarını düşürdü

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri vurmaya çalışan birkaç İran insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Bölgedeki operasyonlardan sorumlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın tek yönlü saldırı İHA'larıyla ticari gemileri hedef aldığını duyurdu.

'İRAN İHA'LARI TİCARİ GEMİLERİ HEDEF ALDI'

CENTCOM'un paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, Hürmüz Boğazı'nı geçen ticari gemileri vurmak amacıyla tek taraflı olarak saldırı dronları fırlattı. Boğazdaki trafik akışı kesintisiz sürerken, ABD güçleri geçen saatlerde bu dronların tamamını düşürdü. Uluslararası ticaret koridoru geçiş için halen açık durumdadır."

Bakan Fidan Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştüBakan Fidan Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü

'BOĞAZ TRAFİĞİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR' İDDİASI

Açıklamada, son saatler içinde ABD kuvvetlerinin tüm İHA'ları düşürdüğü ve boğazdan geçişlerin engellenmeden devam ettiği belirtildi. CENTCOM, uluslararası ticaret koridorunun geçişlere açık olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran ABD Hürmüz Boğazı Ortadoğu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro