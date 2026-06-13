Hürmüz'de gerilim: ABD ordusu İran dronlarını düşürdü

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri vurmaya çalışan birkaç İran insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Bölgedeki operasyonlardan sorumlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın tek yönlü saldırı İHA'larıyla ticari gemileri hedef aldığını duyurdu.

'İRAN İHA'LARI TİCARİ GEMİLERİ HEDEF ALDI'

CENTCOM'un paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, Hürmüz Boğazı'nı geçen ticari gemileri vurmak amacıyla tek taraflı olarak saldırı dronları fırlattı. Boğazdaki trafik akışı kesintisiz sürerken, ABD güçleri geçen saatlerde bu dronların tamamını düşürdü. Uluslararası ticaret koridoru geçiş için halen açık durumdadır."

'BOĞAZ TRAFİĞİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR' İDDİASI

Açıklamada, son saatler içinde ABD kuvvetlerinin tüm İHA'ları düşürdüğü ve boğazdan geçişlerin engellenmeden devam ettiği belirtildi. CENTCOM, uluslararası ticaret koridorunun geçişlere açık olduğunu öne sürdü.