Hürmüz Boğazı’nda yeni dönem! İran 60 günlük geçiş formülünü açıkladı

İran tarafından kurulan Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA), ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine ilişkin yeni uygulamayı duyurdu. Kurumun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, resmi talimatlar doğrultusunda boğazı kullanmak isteyen gemilere 60 gün süreyle geçiş izni verileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin başvurularını yalnızca PGSA’nın resmi internet sitesi ve belirlenen elektronik posta adresi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Kurum, gemilere ait kimlik, rota ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve erişilebilir şekilde iletilmesini şart koştu.

ÜCRET ALINMAYACAK

İran makamları, boğaz giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması amacıyla geçiş taleplerinin bölgeye varıştan en az 48 saat önce gönderilmesini istedi. Yetkililer, bu sürenin güvenlik ve trafik planlaması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Duyuruda ayrıca, ABD ile varılan mutabakatın imzalanmasının ardından başlayacak 60 günlük dönem boyunca güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için gemi sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Normal şartlarda uygulanan bu masrafların tamamının İran hükümeti tarafından karşılanacağı ifade edildi.

ROTA BİLDİRMEK ZORUNLU

PGSA, Hürmüz Boğazı güzergahında halen çeşitli güvenlik risklerinin bulunduğuna da dikkat çekti. Bu nedenle boğazı kullanacak her geminin, hareket öncesinde planlanan rotasını ve geçiş zamanını ilgili makamlarla koordine etmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, belirlenen kurallara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek gecikme, güvenlik sorunu veya deniz kazalarından gemi işletmecilerinin sorumlu tutulacağı uyarısında bulunuldu.

Küresel petrol ve ticaret taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda alınan kararın, uluslararası deniz trafiği ve enerji piyasaları açısından yakından takip edildiği değerlendiriliyor. (AA)