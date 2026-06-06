Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi: İran- ABD arasında karşılıklı saldırılar

Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran güçleri arasında gece saatlerinde başlayan gerilim, Körfez ülkelerine yayılan karşılıklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) peş peşe yaptığı açıklamalar, bölgedeki sıcak çatışmayı doğruladı.

OLAYLARIN GELİŞİMİ VE KARŞILIKLI İDDİALAR...

Bölgedeki hareketlilik, gece yarısı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği etrafında şekillendi. Tarafların açıklamalarına göre saldırıların kronolojisi şu şekilde gelişti:

01.30 | Tanker gerilimi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına göre, yerel saatle 01.30’da 4 petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalıştı ve İran güçleri bu tankerlerden birini hedef aldı.

İHA'ların düşürülmesi

CENTCOM, İran tarafından Hürmüz Boğazı yönüne gönderilen ve bölgesel deniz trafiğine doğrudan acil tehdit oluşturan 4 İran İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

02.00 | İran topraklarına saldırı

ABD ordusu, deniz saldırılarını önlemek ve öz savunma amacıyla İran'ın Sirik (Goruk) bölgesi ve Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar noktalarını (İran'ın nitelemesiyle iletişim kulelerini) füzelerle vurdu.

Körfez'deki üslere misilleme

ABD'nin saldırısı sonrası bildiri yayımlayan İran DMO, Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'nın Hava ve Uzay Kuvvetleri füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

KUVEYT VE BAHREYN'DE ALARM DURUMU

İran'ın misilleme saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'de güvenlik protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Başkentte duyulan şiddetli patlama seslerinin, düşman füzelerinin havada imha edilmesinden kaynaklandığı açıklandı. Ordu, vatandaşlara ve yabancılara resmi güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Kuveyt'teki hareketliliğin ardından Bahreyn'de de sirenler çalmaya başladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halktan sakin kalmalarını ve en yakın güvenli bölgelere sığınmalarını isteyerek, gelişmelerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

CENTCOM: FÜZELER ENGELLENDİ, KARARGAH HASAR GÖRMEDİ

Gerilimin en üst seviyeye çıkmasının ardından son durumu paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik toplam 7 balistik füze fırlattığını raporladı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, fırlatılan 7 füzeden 6'sı ABD hava savunma sistemlerince engellendi, 1 füze ise hedefine ulaşamadı. Olaylarda hiçbir ABD personelinin ölmediği veya yaralanmadığı bildirildi.

CENTCOM, İran'ın "Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'na zarar verildiği" yönündeki iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtti. Amerikan güçlerinin, İran kaynaklı saldırganlığa karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli tedbirleri almaya devam edeceği ve teyakkuz halinde olduğu vurgulandı. (AA, DHA)