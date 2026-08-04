Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisi daha vuruldu!

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), Umman açıklarında ticari bir gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini resmen duyurdu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, olay el-Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda meydana geldi.

UMMAN AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİNE SALDIRI

Açıklamada, söz konusu kargo gemisinin mürettebatının, telsiz kanalı (VHF 16) üzerinden yaptığı bildirimle, geminin tanımlanamayan bir mühimmat tarafından vurulduğunu rapor ettiği belirtildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ve kullanılan mühimmatın türüne ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BÖLGEDEKİ GEMİLERE TEDBİR ÇAĞRISI

UKMTO yetkilileri, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını vurgularken, bölge üzerinden seyir yapacak tüm gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu derhal merkeze bildirmeleri tavsiyesinde bulundu. Yetkililer, deniz güvenliğine yönelik risklerin devam ettiği bölgede tedbirlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

(AA)