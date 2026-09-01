Hun kadınının 1600 yıllık mezarından çıktı: Som altın taç 250 den fazla değerli taşla süslenmiş

Kırım'daki antik Pantikapaion kentinde 1 bin 600 yıllık Hun kadın mezarından çıkarılan nadir Kerch Tacı, yönetici elitin ihtişamını gözler önüne serdi. Berlin Neues Müzesi'nde sergilenen paha biçilemez eser, göçebe Hunların güç sembollerine dair bildiklerimizi baştan yazdı.

ALMAN MÜZESİNDEN SERGİLENEN İHTİŞAM

Antik Yunan kolonisi olarak kurulan ve M.S. 4. yüzyıl sonunda Hunlar tarafından fethedilen kentteki kazılarda 3 bronz plakadan oluşan som altın tiyadem gün yüzüne çıkarıldı. Üzerinde 250'den fazla garnet ve yeşil taş barındıran eser, 4,4 santimetre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

YIRTICI KUŞLAR GÜCÜ SİMGELİYOR

Eseri sergileyen Berlin Neues Museum, tacın üzerindeki kartal figürlerinin Hunlar arasında doğrudan otoriteyi temsil ettiğini belirtiyor. Müze uzmanları, bu takının bir kraliçe nişanesinden ziyade soylu Hun kadınlarının günlük yaşamda duvakla kullandığı bir aksesuar olduğunu belirtti.

KAFATASI DEFORME EDİLMİŞ BİR SOYLU KADIN

Alman arkeolog Joachim Werner, tiyademin yapay olarak deforme edilmiş bir kafatasına sahip yüksek statülü bir kadın iskeletiyle bulunduğunu açıkladı. Bölgedeki 2 bine yakın mezardan yalnızca birkaçının günümüze ulaştığı belirtilirken, dünya genelinde benzer kalibrede yaklaşık 24 altın tiyadem bulunuyor.